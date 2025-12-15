PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde/Dinslaken - 20-Jähriger muss sich wegen grob verkehrswidrigen Verhaltens im Straßenverkehr verantworten

Voerde/Dinslaken (ots)

Ein 20-Jähriger aus Xanten muss sich wegen grob verkehrswidrigen Verhaltens im Straßenverkehr verantworten.

Am Samstag (13.12.25) gegen 20:40 Uhr war der junge Mann einer ProVida-Besatzung aufgefallen. Das ist ein ziviles Fahrzeug, das Geschwindigkeiten während der Fahrt messen und bei Verstößen das Fehlverhalten auch per Video aufzeichnen kann.

Der 20-Jährige fuhr mit seinem blauen BMW über die B8 von Wesel in Richtung Voerde. Im Bereich Voerde überholte dieser die ProViDa-Besatzung und hat Verkehrsverstöße begangen.

Von der B8 bog der Mann in Dinslaken nach rechts in die Dianastraße. Hier wurden ihm Anhaltezeichen "Stop Polizei" und Blaulicht gegeben.

Ab diesem Moment beschleunigte der 20-Jährige im dortigen Bereich sein Fahrzeug stark. Er beging weitere Verkehrsverstöße und konnte schließlich in der Hedwigstraße durch die ProViDa-Besatzung gestoppt werden.

Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige wegen eines Fahrverbots für drei Monate seinen Führerschein abgegeben hatte. Die Polizei stellte vor Ort das Fahrzeug sicher und informierte zusätzlich das Straßenverkehrsamt mit der Aufforderung, die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zu überprüfen.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

