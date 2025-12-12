Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Sichtbarkeitswoche vom 08.12. bis 12.12.2025

Wesel (ots)

In dieser Woche wurden an mehreren Schulen im Kreis Wesel umfassende Kontrollen durchgeführt, bei denen insbesondere die Sichtbarkeit und Verkehrssicherheit von Fahrrädern, sowie die Nutzung von E-Scootern im Fokus stand. Die Verkehrssicherheitsberater, sowie Kräfte des Verkehrsdienstes und der örtliche Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde Wesel, überprüften vor Ort die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrräder und E-Scooter. Auch nahmen sie das Alter der E-Scooter-Führer unter die Lupe.

Das Ergebnis fällt deutlich aus: In 170 Fällen wurden Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen festgestellt und die Erziehungsberechtigten angeschrieben. Darüber hinaus erhoben die Polizeibeamten 15 Verwarngelder und fertigten 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

In der dunklen Jahreszeit stellt mangelnde Sichtbarkeit ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Auch ist eine deutliche Zunahme der Nutzung von Rollern und E-Scootern festzustellen.

Ein eindringlicher Appell der Verkehrssicherheitsberatung: Sichtbarkeit rettet Leben und die Sicherheit der Kinder liegt uns besonders am Herzen. Eltern sollten mit darauf achten, dass ihre Kinder mit verkehrssicheren Fahrrädern und E-Scootern unterwegs sind und deutlich für andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen sind.

Darüber hinaus sollten Erziehungsberechtigte mit den Vorschriften für E-Scooter vertraut sein, wie z.B. dass das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters 14 Jahre beträgt.

Weitere Informationen rund um das Thema E-Scooter finden Sie unter:

https://wesel.polizei.nrw/artikel/e-scooter-sind-keine-spielzeuge

