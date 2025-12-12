Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfallflucht mit verletztem 12-Jährigen - Zeugensuche

Kamp-Lintfort (ots)

Auf der Moerser Straße ereignete sich am 11.12.2025, gegen 07:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Kamp-Lintforter verletzt wurde.

Nahe der UNESCO-Schule beabsichtigte der 12-Jährige mit seinem Fahrrad die Moerser Straße zu überqueren. Er begab sich zunächst auf die Mittelinsel und wartete dort verkehrsbedingt.

Aus Richtung Prinzenplatz näherte sich ein schwarzer BMW, der an an der Verkehrsinsel anhielt. Als der 12-Jährige daraufhin auf sein Fahrrad stieg und die Fahrbahn querte, fuhr der BMW an und touchierte den Jungen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der 12-Jährige stand auf und schob sein Fahrrad beiseite. Daraufhin setzte der BMW seine Fahrt in Richtung Eyller Straße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der männliche Fahrer des BMW kann beschrieben werden als ca. 60-65 Jahre alt, längerer grauer Kinnbart, Brille.

An dem schwarzen BMW befand sich wahrscheinlich ein Kennzeichen mit Weseler Städtekennung (WES). Bei zwei der insgesamt vier Ziffern des Kennzeichens handelt es sich um die Zahlen 6 und 7.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

EG/ 251211-1824

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell