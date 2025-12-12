Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach unbekanntem Radfahrer nach Zusammenstoß mit Kind

Dinslaken (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen aus Dinslaken befuhr am Donnerstag, 11.12.2025, um 07:45 Uhr mit ihrem Fahrrad in Dinslaken den rechten Geh- und Radweg der Luisenstraße von der Weseler Str. kommend in Fahrtrichtung Hünxer Straße.

In Höhe der Straße Am Stadtbad kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen, der denselben Geh- und Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr.

Beim Vorbeifahren kam der Unbekannte mit dem rechten Griff seines Fahrrades gegen die rechte Hand der 10-Jährigen, wodurch sie sich leicht verletzte. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Westeuropäisches Erscheinungsbild, 13 - 14 Jahre alt, Ca. 170 cm groß, Schwarze Jogginghose, Schwarze "puffige" Jacke, Schwarzer Helm

Das zuständige Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 251211-0949

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell