Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Felgendiebstahl bei Autohaus

Moers (ots)

In der Zeit vom 13.12.2025, 14:00 Uhr, bis 14.12.2025, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Felgen und Reifen von dem Gelände eines Autohauses auf der Klever Straße.

Die Täter bockten insgesamt sieben Fahrzeuge auf und montierten die Räder ab. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251214-1049

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell