Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Moers (ots)

Am Samstag (13.12.2025) brachen unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 23:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Liebigstraße ein.

Sie öffneten zunächst gewaltsam die Wohnungstür im Obergeschoss und gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese. Aus dem Schlafzimmer konnten die Täter Schmuck und Bargeld entwenden.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251214-0010

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

