POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Radunfall

Voerde (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einem Unfall, bei dem zwei Personen mit dem Fahrrad gestürzt sind.

Am Freitag, 12.12.2025, befuhr eine 32-jährige Frau gegen 18:30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hindenburgstraße in Voerde in Richtung Voerde-Friedrichsfeld. In Höhe des Waldheidewegs kamen der Frau zwei nebeneinander fahrende Radfahrer entgegen. Einer der beiden Radfahrer stieß beim Vorbeifahren gegen die Schulter der Frau. Dadurch kam die Frau ins Straucheln und stürzte auf den Radweg.

Auch der andere Radfahrer kam zu Fall. Anschließend stand der Radfahrer auf und verließ zusammen mit dem zweiten Radfahrer den Unfallort in Richtung Bahnhofstraße. Die 32-Jährige verletzte sich bei dem Sturz.

Der Unfall wurde von zwei Zeugen beobachtet; wegen der Dunkelheit können die beiden Radfahrer aber nicht näher beschrieben werden. Es soll sich aber um zwei ca. 40-50 Jahre alte Männer gehandelt haben.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter Tel.: 02064 / 622-0.

