Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 32-Jährige durch Schlag ins Gesicht verletzt - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Eine 32-jährige Weselerin saß am Samstag (13.12.2025), gegen 07:20 Uhr, auf einer Parkbank im Verlauf der Alten Delogstraße, als sich ihr zwei unbekannte Männer näherten.

Einer der Männer sprach sie an und fragte sie wo ihr Geld sei. Bevor sie reagieren konnte schlug ihr der Tatverdächtige unvermittelt ins Gesicht. Bei dem Schlag fiel ihr Mobiltelefon zu Boden. Beide Männer setzten daraufhin ihren Weg fort, ohne der 32-Jährigen etwas zu entwenden.

Zuvor sollen sich die beiden Männer gestritten haben und können wie folgt beschrieben werden: Der schlagende Tatverdächtige war ca. 175 cm groß, von schlanker Statur und 32 bis 35 Jahre alt. Er hatte einen dunklen Hauttyp, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine schwarze Jacke. Der Begleiter war von untersetzter Statur, ca. 170 cm groß und ca. 35 Jahre alt. Er war bekleidet mit einem langen Mantel und trug eine Kappe.

Die 32-Jährige erlitt durch den Schlag schwere Verletzungen und suchte selbstständig ein Krankenhaus auf.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel entgegengenommen.

EG/251214-1310

