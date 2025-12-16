Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Hinweise erbeten nach Einbruch in Lebensmittelmarkt (Korrektur)

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am Sonntag (14.12.2025) gegen 05:40 Uhr in den Lagerraum eines Lebensmitteldiscounters auf der Max-von-Schenkendorf-Straße ein.

Sie überwanden gewaltsam die rückwärtige Tür im Bereich der Warenannahme. Im Lagerraum wurde eine weitere Tür aufgebrochen.

Über das erlangte Diebesgut können nach bisherigem Ermittlungsstand noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251215-0700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell