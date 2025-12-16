POL-WES: Wesel - Einbruch in Kiosk
Polizei sucht Zeugen
Wesel (ots)
Unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Kiosk an der Esplanade eingedrungen.
Sie durchsuchten den Verkaufsraum und nahmen Bargeld und Tabakwaren mit.
Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden, unter Tel.: 0281 / 107-0.
BH/ 251215-1650
