Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Kiosk
Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Kiosk an der Esplanade eingedrungen.

Sie durchsuchten den Verkaufsraum und nahmen Bargeld und Tabakwaren mit.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden, unter Tel.: 0281 / 107-0.

BH/ 251215-1650

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

