Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte Personen brechen in Lebensmittelmarkt ein

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht gegen 01:00 Uhr in einen Lebensmittelmarkt an der Felixstowestraße eingebrochen.

Sie drangen gewaltsam in den Markt ein und nahmen aus dem Kassenbereich Tabakwaren mit. Insgesamt drei Tatverdächtige waren vor Ort:

Person 1: Mann, normale Figur, schwarze Mütze, Schlauchschal, der über die Nase gezogen wurde, helle Jacke, lange Hose, dunkle Schuhe.

Person 2: Mann, normale Statur, helle Mütze, Schlauchschal über die Nase gezogen, helle Jacke, helle Hose, welche Flecken aufweist, weiße Schuhe mit schwarzen Details, Funkgerät.

Person 3: Mann, schlanke Statur, helle Mütze, Stirnlampe über der Mütze, Schlauchschal über die Nase gezogen, helle Kapuzenjacke, helle lange Hose, Handschuhe, weiße Schuhe mit schwarzen Details.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/251216-0600

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell