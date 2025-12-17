PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Metall aus Lagerhalle entwendet - Hinweise erbeten

Hamminkeln (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 07:00 Uhr, drangen Unbekannte in eine Lagerhalle auf dem Uhlandsweg ein.

Es konnte dort ein aufgebrochenes Fenster und ein beschädigtes Rolltor festgestellt werden. Das Innere der Lagerhalle durchsuchten die Täter und versuchten noch eine Bürotür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist eine größere Menge Kupfer entwendet worden. Zum Abtransport des Diebesguts wird wahrscheinlich ein entsprechendes Fahrzeug eingesetzt worden sein.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter Tel.: 0281 / 107-0 zu melden.

EG/251216-0800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

