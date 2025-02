Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl bringt Auto zum Wegrollen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Eigentümer eines Opel Corsas wunderte sich am Dienstagmorgen über den Zustand seines Wagens. Er hatte das Auto am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Steiggasse abgestellt. Am darauffolgenden Morgen gegen 7:30 Uhr stand der Opel aber nicht mehr an dem Abstellort, sondern war offensichtlich nach hinten, gegen einen Maschendrahtzaun gerollt. Nachdem der 43-Jährige genauer in dem Pkw nachgesehen hatte, konnte er feststellen, dass der Innenraum durchsucht worden war. Es fehlten die Zulassungspapiere des Corsas. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter die Handbremse gelöst hatte. Zudem waren eine Seitenscheibe, der Tankdeckel und die Rückbank des Wagens beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell