FW Schalksmühle: Feuerwehr Schalksmühle spricht Alexander Horn und Matthias Höfer als neuer Wehrleitung das Vertrauen aus

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025, fand die Anhörung der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle zur Wahl einer neuen Wehrleitung statt. Anlass war das bevorstehende Ende der Amtszeit der derzeitigen Wehrleitung im Februar 2026: Dirk Kersenbrock und Olaf Bühren werden sich nicht erneut zur Wahl stellen.

Die Anhörung erfolgte gemäß den gesetzlichen Vorgaben: Der Rat der Gemeinde bestellt auf Vorschlag der Kreisbrandmeisters und nach Anhörung der Feuerwehr die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr sowie bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die Ernennung erfolgt durch den Bürgermeister. Ehrenamtlich tätige Leiterinnen und Leiter sowie deren Stellvertretungen werden in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. An der Anhörung ist die der Kreisbrandmeister zu beteiligen.

Von den 84 anwesenden Mitgliedern der aktiven Einheiten, der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr sprachen sich bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme 81 Feuerwehrangehörige für Alexander Horn als künftigen Leiter der Feuerwehr aus. Für Matthias Höfer als stellvertretenden Leiter votierten bei vier Enthaltungen 80 Mitglieder.

Neben der Feuerwehr Schalksmühle nahmen auch Bürgermeister Jörg Schönenberg, Ordnungsamtsleiterin Silvia Gonzalez Algaba mit ihrem Mitarbeiter Sven Bär, sowie Kreisbrandmeister Michael Kling und sein stellvertretender Kreisbrandmeister Karsten Runte an der Anhörung teil.

Die Entscheidung des Gemeinderats steht noch aus. Die Feuerwehr Schalksmühle bedankt sich bei der bisherigen Wehrleitung für die geleistete Arbeit und das langjährige Engagement. Zugleich blickt sie mit Zuversicht auf die künftige Zusammenarbeit unter der neuen Führung.

