Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Gedroht und Geld gefordert/Festnahme eines 62-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Ein 62-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Montagabend (22.12.) wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung nun strafrechtlich verantworten. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zu einer Erbschaftsstreitigkeit zwischen dem 62 Jahre alten Tatverdächtigen und einer 81-jährigen Frau gekommen sein. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er die Frau unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Die über den Hausnotruf zügig hinzugezogenen Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Am heutigen Dienstag (23.12.) beantragte die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Der Tatverdächtige wird am Dienstagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet.

