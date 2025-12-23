PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Michelstadt: 13-Jährige wohlbehalten zurück/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Michelstadt (ots)

Die seit Sonntagnachmittag (21.12.) abgängige 13-jährige aus einer Wohngruppe in Michelstadt ist am Dienstag (23.12.) wohlbehalten von der Polizei im Odenwaldkreis angetroffen worden. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Zusatz für die Medien:

Es wird darum gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung verwendeten persönlichen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

