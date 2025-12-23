POL-DA: Michelstadt: 13-Jährige wohlbehalten zurück/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Michelstadt (ots)
Die seit Sonntagnachmittag (21.12.) abgängige 13-jährige aus einer Wohngruppe in Michelstadt ist am Dienstag (23.12.) wohlbehalten von der Polizei im Odenwaldkreis angetroffen worden. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Zusatz für die Medien:
Es wird darum gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung verwendeten persönlichen Daten zu löschen.
