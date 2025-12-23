PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mannheim/Rimbach: 63-Jähriger wird vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Mannheim/Rimbach (ots)

Seit Sonntagmorgen (21.12.) wird der 63-jährige Michael Ulrich Stößel aus Rimbach (Kreis Bergstraße) vermisst. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der vermissten Person. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage können nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt wurde Herr Stößel am Sonntag gegen 8.00 Uhr von einer Bekannten im Bereich der Innenstadt von Mannheim gesehen.

Der Vermisste ist 1,95 Meter groß, hat grau-blonde Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit dunkelgrüner Wollmütze, schwarzem, langem Steppmantel, Jeans, rotem Pullover und Sneakers mit weißen Sohlen bekleidet.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

