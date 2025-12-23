Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Seitenspiegel beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

In der Nacht von Montag (22.12.), 1 Uhr bis 8.15 Uhr, kam es in der Frankenstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Unbekannte Täter beschädigten die Seitenspiegel der Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung jeweils auf mehrere hundert Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von der Tat betroffen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell