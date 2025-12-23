POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Seitenspiegel beschädigt/Polizei sucht Zeugen
Groß-Umstadt (ots)
In der Nacht von Montag (22.12.), 1 Uhr bis 8.15 Uhr, kam es in der Frankenstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Unbekannte Täter beschädigten die Seitenspiegel der Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden belaufen sich nach erster Schätzung jeweils auf mehrere hundert Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von der Tat betroffen.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell