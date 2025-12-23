Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei stoppt 42-Jährigen auf der Autobahn/Verdacht auf Kokaineinfluss

Pfungstadt (ots)

Am Montagabend (22.12.), gegen 20.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 einen 42-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Zuvor fiel er auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und es hierdurch zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen und beinahe auch zu Unfällen gekommen wäre.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell