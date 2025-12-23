PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stoppt 19-jährigen Autofahrer/Lachgas am Steuer konsumiert?

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (03.02.), gegen 3.20 Uhr, fiel Zeugen ein Autofahrer aufgrund seiner aufdringlichen Fahrweise auf. Zudem wurde beobachtet, dass der junge Wagenlenker offenbar während der Fahrt Lachgas konsumierte.

Der alarmierte Polizei stoppte den 19-Jährigen anschließend in der Silberstraße. Der Fahrer zeigte deutliche Anzeichen, die auf einen Einfluss berauschender Mittel hindeuteten. Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter zudem mehrere Flaschen Lachgas. Der 19-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

