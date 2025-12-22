Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Über 33.000 Böller bei Durchsuchung sichergestellt

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Wegen des Verdachts der Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und anderem muss sich ein 19-Jähriger nach der Dursuchung seiner Räumlichkeiten am Freitag (19.12.) nun strafrechtlich verantworten.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen den Mann erfolgte am Freitagmorgen eine richterlich angeordnete Durchsuchung eines Einfamilienhauses in Darmstadt. Hierbei stellten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen mit Unterstützung der Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamtes rund 33.000 Böller sicher, für deren Besitz der Beschuldigte keine Erlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus fanden die Beamten Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro, mutmaßlich gefälschte Markenwaren, rund acht Kilogramm Cannabis sowie eine Feinwaage und zwei Messer. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Als die Polizei die Durchsuchungsmaßnahme durchführte, versuchte der Beschuldigte zunächst zu flüchten. Er konnte jedoch vor Ort vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums Südhessen verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zur Herkunft der Pyrotechnik, dauern an.

