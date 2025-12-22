PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Unbekannter steckt Kind Böller in die Kapuze/10-Jähriger verletzt - Kripo sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Ein bislang Unbekannter packte am vergangenen Montag (15.12.), gegen 14.35 Uhr, einen 10-Jährigen auf der Alla-Hopp-Anlage zunächst an der Schulter und steckte dem Jungen anschließend einen angezündeten Böller in die Kapuze seines Pullovers. Der 10-Jährige hörte das Abbrenngeräusch der Zündschnur und versuchte den Böller aus der Kapuze zu holen, was ihm auch gelang. Allerdings explodierte der Böller in der Hand des Buben, bevor er den Böller wegwerfen konnte. Er wurde dabei nicht unerheblich an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Von dem oder der Unbekannten ist nur bekannt, dass die Person etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß ist und mit einem gelben Pullover mit hochgezogener Kapuze, blauer Jeans und weißen Schuhen der Marke Nike bekleidet war.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:54

    POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Alsbach-Hähnlein (ots) - Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über einen Balkon in die Räume des Hauses in der Marktstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:42

    POL-DA: Groß-Zimmern: Polizei sucht nach Einbruch in Spielhalle Zeugen

    Groß-Zimmern (ots) - Am Sonntag (21.12.) brachen gegen 5.45 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Spielhalle in Groß-Zimmern ein. Die Kriminellen verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt. Im Innern durchsuchten sie den Thekenbereich und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Weitere Informationen zur Tat sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren