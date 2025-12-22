PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Groß-Zimmern: Polizei sucht nach Einbruch in Spielhalle Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Am Sonntag (21.12.) brachen gegen 5.45 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Spielhalle in Groß-Zimmern ein. Die Kriminellen verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt. Im Innern durchsuchten sie den Thekenbereich und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Einer der Unbekannten soll ca. 170 cm groß und von normaler Statur sein. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke und eine blaue Jeans getragen haben. Wer konnte verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirchstraße machen? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
