POL-DA: Groß-Umstadt: Betrüger versuchen Dame in der Nacht um Wertgegenstände zu bringen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Betrüger versuchten in der Nacht zum Samstag (20.12.) gegen Mitternacht eine 88-jährige Frau in der Straße "Am Geiersberg" um ihre Wertgegenstände zu bringen. Dazu gaben die Kriminellen sich ihr gegenüber als Bankmitarbeiter aus und forderten sie unter einem Vorwand auf, ihre Wertgegenstände in eine Tasche zu packen und ihnen auszuhändigen. Als der Sohn der Anwohnerin dazu stieß, gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus. Der Sohn fragte die beiden Täter nach einer Legitimation, woraufhin die Betrüger ohne Beute die Flucht ergriffen. Sie rannten in Richtung der Kreisklinik davon.

Die zwei Kriminellen sollen 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trug ein Täter eine zerrissene Jeans.

Hinweise zu den Tatverdächtigen werden von der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Angestellte der Bank klingeln niemals an Ihrer Haustüre und verlangen die Herausgabe von Wertsachen

- Sobald Zweifel aufkommen, fragen Sie Angehörigen um Rat und rufen Sie die Polizei.

