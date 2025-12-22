PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 18.30 und 20.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Arheiliger Woogstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:34

    POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomat gesprengt/Polizei sucht Zeugen

    Viernheim (ots) - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Samstag (20.12.) auf einen Zigarettenautomaten "Am Lampertheimer Weg" abgesehen. Sie sprengten den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf, entwendeten Zigaretten sowie Geld und flüchteten anschließend vom Tatort. Am Automat entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2500 Euro. Die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:22

    POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Viernheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und der Nacht zum Samstag (20.12.), gegen 1.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Franconvillestraße ein und entwendeten anschließend Schuhe und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:17

    POL-DA: Griesheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

    Griesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (19.12.) auf Samstag (20.12.), zwischen 23 und 10.30 Uhr in zwei Gaststätten in der Wilhelm-Leuschner-Straße und im Südring ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den Gaststätten und durchwühlten die Räumlichkeiten. In einem der beiden Einbrüche erbeuteten die Täter Bargeld. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren