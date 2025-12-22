POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Darmstadt (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (19.12.), in der Zeit zwischen 18.30 und 20.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume des Hauses in der Arheiliger Woogstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.
