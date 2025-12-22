Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomat gesprengt/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Samstag (20.12.) auf einen Zigarettenautomaten "Am Lampertheimer Weg" abgesehen. Sie sprengten den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf, entwendeten Zigaretten sowie Geld und flüchteten anschließend vom Tatort. Am Automat entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2500 Euro.

Die Polizei in Lampertheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell