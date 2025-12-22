POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomat gesprengt/Polizei sucht Zeugen
Viernheim (ots)
Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Samstag (20.12.) auf einen Zigarettenautomaten "Am Lampertheimer Weg" abgesehen. Sie sprengten den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf, entwendeten Zigaretten sowie Geld und flüchteten anschließend vom Tatort. Am Automat entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2500 Euro.
Die Polizei in Lampertheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell