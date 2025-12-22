PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Snackautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Am späten Freitagabend (19.12.), in der Zeit zwischen 23.00 und 23.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten an der Sommerrodelbahn auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie Geld aus einer integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:39

    POL-DA: Pfungstadt: Widerstand bei vorläufiger Festnahme nach Körperverletzung

    Pfungstadt (ots) - Nach einer gemeldeten Körperverletzung am Samstagabend (20.12.) auf einem Kundenparkplatz in der Eberstädter Straße wurden zwei Männer vorläufig festgenommen. Nach Zeugenhinweisen zu der Körperverletzung, die gegen 22 Uhr stattfand, trafen Einsatzkräfte zwei der insgesamt drei Tatverdächtigen noch im Nahbereich des Tatorts an. Bei den ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:11

    POL-DA: Raunheim: Container aufgebrochen/Feuerwerkskörper entwendet

    Raunheim (ots) - Ein auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Flörsheimer Straße abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Samstag (20.12.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen eine noch unbekannte Anzahl der dort für den anstehenden Verkauf ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 08:27

    POL-DA: Bensheim: Mehrere Einbrüche rufen Ermittler auf den Plan/Wer hat etwas bemerkt?

    Bensheim (ots) - Nachdem es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen verschiedenster Art in Bensheim gekommen ist, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen für die Vorfälle. Am Freitagabend (19.12.) drangen Kriminelle gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Schäfer-Straße in Auerbach ein und entwendeten Geld. Im Berliner Ring drangen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren