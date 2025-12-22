Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Snackautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Am späten Freitagabend (19.12.), in der Zeit zwischen 23.00 und 23.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten an der Sommerrodelbahn auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie Geld aus einer integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell