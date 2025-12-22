PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Widerstand bei vorläufiger Festnahme nach Körperverletzung

Pfungstadt (ots)

Nach einer gemeldeten Körperverletzung am Samstagabend (20.12.) auf einem Kundenparkplatz in der Eberstädter Straße wurden zwei Männer vorläufig festgenommen.

Nach Zeugenhinweisen zu der Körperverletzung, die gegen 22 Uhr stattfand, trafen Einsatzkräfte zwei der insgesamt drei Tatverdächtigen noch im Nahbereich des Tatorts an. Bei den Männern handelte es sich um einen 41-Jährigen aus Pfungstadt und einen 31-Jährigen aus Darmstadt. Die Polizeikräfte eröffneten beiden Personen die Kontrolle, woraufhin der 41-Jährige sämtliche polizeilichen Maßnahmen verweigerte und versuchte, einen 30-jährigen Polizisten mit der Faust zu schlagen. Trotz massiver Gegenwehr gelang es schließlich, den Mann festzunehmen. Kurz darauf näherte sich der 31-Jährige wild gestikulierend den Einsatzkräften. Auch er leistete erheblichen Widerstand gegen die vorläufige Festnahme, sodass mehrere Einsatzkräfte erforderlich waren, um ihn unter Kontrolle zu bringen.

Der 31-Jährige zog sich im Verlauf der Widerstandshandlungen eine Verletzung zu. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt. Der 41- und 31-Jährige müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gleich mehrerer Vorwürfe verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

