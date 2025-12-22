PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Einbrüche und ein Autodiebstahl beschäftigen Polizei

Groß-Gerau/Nauheim (ots)

Ein Krimineller nahm am Samstag (20.12.), gegen 23.20 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weingartenstraße in Nauheim ins Visier. Beim Versuch die Tür aufzubrechen wurde er von einem Nachbarn bemerkt und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Der Unbekannte ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftig und hat eine Glatze. Der Mann trug schwarze Kleidung.

Bereits am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße in Dornheim bemerkt. Die Täter drangen durch die Terrassentür in das Haus ein und ließen anschließend Modeschmuck mitgehen. Die Tat könnte allerdings auch schon einige Tage zurückliegen.

In der Nacht zum Samstag hatten es Kriminelle zudem auf einen weißen Kia XCeed abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-FA 370 war am Straßenrand in der Mühlbachstraße in Berkach abgestellt und wurde auf unbekannte Weise gestohlen.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit den Fällen betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

