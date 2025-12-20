PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Riedstadt-Erfelden (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, zwischen 07:45 Uhr und 08:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, in der Philipp-Schäfer-Straße 1 in Riedstadt-Erfelden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein dort geparkter PKW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit einem mutmaßlich roten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht zu diesem Sachverhalt Unfallzeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor dem Haupteingang des Marktes.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter 06152 - 1750.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
64521 Groß-Gerau, Europaring 15
Ansprechpartner: POK Neumann
Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

