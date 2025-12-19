Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Sicher durch die Weihnachtszeit

Präventionstipps der Polizei

Südhessen (ots)

Sicher durch die Weihnachtsfeiertage - Präventionstipps der Polizei Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Für viele Menschen sind sie eine Zeit der Besinnlichkeit und des Zusammenkommens. Dennoch kann es auch in dieser Phase zu Situationen kommen, in denen erhöhte Aufmerksamkeit gefragt ist. Die Polizei gibt daher wichtige Präventionstipps, damit Sie sicher und unbeschwert durch die Feiertage kommen.

Don't drink and drive - Alkohol und Drogen am Steuer Wer sich alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss ans Steuer setzt, gefährdet sich selbst und vor allem andere Verkehrsteilnehmende. Wer feiert, sollte grundsätzlich nicht selbst fahren. Planen Sie rechtzeitig, wie Sie sicher nach Hause kommen - etwa durch Fahrgemeinschaften, öffentliche Verkehrsmittel oder einen Fahrdienst.

Kein Platz für Gewalt

Weihnachten ist für viele eine Zeit des Miteinanders, kann aber auch bestehende Konflikte und Spannungen innerhalb der Familie verstärken. Insbesondere in Verbindung mit Alkohol können Streitigkeiten eskalieren und in Gewalt münden. Betroffene von häuslicher Gewalt sollten sich nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gewalt in Partnerschaften entwickelt sich häufig schleichend und kann sich weiter steigern. Zögern Sie daher nicht, im Ernstfall die Polizei zu alarmieren.

Schutz vor Einbrüchen

Während der Feiertage sind viele Menschen unterwegs oder für längere Zeit nicht zu Hause. Dies nutzen Einbrecher häufig aus. Achten Sie darauf, Türen und Fenster stets zu verschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. Platzieren Sie Geschenke oder Wertsachen nicht sichtbar am Fenster. Eine gute Außenbeleuchtung kann abschreckend wirken. Wenn Sie verreisen, bitten Sie Nachbarn oder Bekannte, ein Auge auf Ihr Zuhause zu haben.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen

Gerade in der Weihnachtszeit ist das Verkehrsaufkommen hoch - Rücksichtnahme und Geduld tragen wesentlich zu einem sicheren und stressfreien Miteinander bei.

Kerzen und Brandgefahr

Kerzen gehören für viele zur Weihnachtszeit dazu, stellen jedoch auch eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr dar. Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf einen sicheren Stand sowie ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen. Löschen Sie Kerzen stets vollständig, bevor Sie den Raum verlassen oder zu Bett gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell