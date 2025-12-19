Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbruch in Einkaufsmarkt

Kriminelle hatten es auf Zigaretten abgesehen

Reinheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (19.12.) auf einen Einkaufsmarkt im Stadtteil Georgenhausen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drangen drei Kriminellen gegen 1.30 Uhr durch die Eingangstür gewaltsam in das Innere des Ladens ein. Im Kassenbereich packten sie zahlreiche Tabakwaren zusammen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren die Täter anschließend mit einem hellen Fluchtfahrzeug in Richtung Bundesstraße 38. Laut Zeugenhinweisen sollen sie unter anderem mit Sturmhauben maskiert gewesen sein. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die im Vorfeld oder während der Flucht ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

