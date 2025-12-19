Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Mehrere Anzeigen gegen 20-Jährigen nach Festnahme

Groß-Zimmern (ots)

Gegen einen 20-Jährigen leitete die Polizei in Dieburg nach seiner vorläufigen Festnahme am späten Donnerstagabend (18.12.) mehrere Verfahren ein. Eine Streife der Polizeistation Dieburg wollte um 23:15 ein Fahrzeug stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete vor der Streife. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ging es durch das Stadtgebiet, bis das Fahrzeug schließlich im Bereich des Wichernwegs stoppte und der Fahrer zu Fuß davonrannte. Das Streifenteam konnte ihn jedoch einholen und vorläufig festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass der 20 Jahre alte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und vermutlich unter Cannabiseinfluss stand. Darüber hinaus waren die amtlichen Kennzeichen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben, das genutzte Auto war nicht zugelassen. Auf der Wache leistete er zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell