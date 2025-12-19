Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (13.12.) und Donnerstag (18.12.) drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Weserstraße ein und entwendeten anschließend Besteck und Schmuck. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell