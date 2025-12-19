Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht !

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025 (gg. 19:00 Uhr) bis Mittwoch, 17.12.2025 (gg. 04:00 Uhr) kam es in der Ludwigstraße in 64646 Heppenheim, im Bereich des dortigen Volksbank-Parkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein dort geparkter grauer Pkw der Marke Suzuki beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro Die Polizei sucht zu diesem Sachverhalt dringend Unfallzeugen, die Hinweise bzgl. des unfallflüchtigen Fahrzeugs geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Heppenheim unter 06252 - 7060

