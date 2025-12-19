Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag, den 18.12., kam es gegen 20:46 Uhr auf der L3409 zwischen Rimbach-Zotzenbach und Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit die L3409 von Rimbach-Zotzenbach in Richtung Wald-Michelbach. In einer Rechtskurve gelang dieser in den Gegenverkehr, sodass der 19-jährige Verkehrsteilnehmer ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW wurde dadurch erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 8.000EUR Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Tel.: 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell