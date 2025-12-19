Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Nauheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (18.12.), in der Zeit zwischen 6.15 und 18.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster gewaltsam in die Räume des Hauses in der Steinstraße ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

