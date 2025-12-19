PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Stadt-, Landespolizei und Verwaltungsbehördenbezirk kontrollieren/31 "Sachen" zu schnell - Unversteuerter Shishatabak und Geldspielautiomaten beschlagnahmt

Raunheim (ots)

Verkehrs- sowie Gaststättenkontrollen führten Beamte der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach, unterstützt von Mitarbeitern der Stadtpolizei Raunheim sowie des Verwaltungsbehördenbezirks am Donnerstag (18.12.) durch.

In der Zeit von 18.30 bis 20.00 Uhr wurden in der Kelsterbacher Straße zunächst 38 Geschwindigkeitsverstöße, sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht, ein Handyverstoß, ungenügende Ladungssicherung bei einem Lastwagen sowie drei Fahrzeuge mit Mängeln, wie defekten Scheinwerfern und abgefahrenen Reifen, festgestellt. Ein 38-Jähriger aus Kelsterbach war zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter bei der Geschwindigkeitsmessung war ein 23-jähriger Autofahrer mit 61 km/h anstelle der erlaubten 30 Stundenkilometer.

Anschließend wurden von den Kontrolleuren von 21.00 bis 0.30 Uhr acht Lokalitäten überprüft. Hierbei wurden in einer Shisha-Bar unter anderem nicht funktionsfähige CO-Warner festgestellt. Die Bar musste den Betrieb bis zur Behebung und Entlüftung kurzzeitig einstellen.

In einer anderen Shishabar beschlagnahmten die Ordnungshüter über vier Kilogramm unversteuerten Shishatabak. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz eingeleitet.

Im Kellerbereich eines ehemaligen Kiosks bemerkten die Kontrolleure eine illegale Spielhalle. Dort befanden sich sieben in Deutschland nicht zugelassene Spielautomaten. Es wurden Verfahren wegen der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel bzw. der Beteiligung daran eingeleitet. Die Automaten wurden allesamt beschlagnahmt.

Weiterhin wurden in einem Kiosk rund 500 Behältnisse ohne erforderliches Pfandsiegel festgestellt. Auch hier drohen Bußgelder. Lediglich in zwei Gaststätten wurden keinerlei Verstöße festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

