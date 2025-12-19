Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tatverdächtige nach Farbschmierereien festgenommen

Darmstadt (ots)

Streifen des 1. Polizeireviers nahmen am Donnerstagabend (18.12.) dank eines aufmerksamen Zeugen zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien im Bereich der Mathildenhöhe fest. Gegen 22:45 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei und meldete mehrere Personen, die an einer Mauer am Sabaisplatz Graffiti sprühten. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Schriftzüge fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte im Bereich der Beckstraße eine fünfköpfige Personengruppe stoppen. Bei einem 22-jährigen Mann aus Darmstadt sowie einem 25 Jahre alten Mann aus Pfungstadt stellten sie insgesamt zwölf Sprühdosen sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und müssen sich nun in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden.

