POL-DA: Darmstadt: Kripo sucht Zeugen für Fortgang der Ermittlungen
Darmstadt (ots)
Für den Fortgang ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach einer Körperverletzung nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Im Rahmen einer Kundgebung am Mittwochabend (17.12.) auf der Ostseite des Luisenplatzes soll ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 18 Uhr einen Mann, der dort mit anderen Versammlungsteilnehmenden diskutierte, unvermittelt von hinten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend konnte er unerkannt fliehen. Er soll lange schwarze Haare gehabt und eine dunkle Jacke getragen haben. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell