Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo sucht Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach einer Körperverletzung nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Im Rahmen einer Kundgebung am Mittwochabend (17.12.) auf der Ostseite des Luisenplatzes soll ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 18 Uhr einen Mann, der dort mit anderen Versammlungsteilnehmenden diskutierte, unvermittelt von hinten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend konnte er unerkannt fliehen. Er soll lange schwarze Haare gehabt und eine dunkle Jacke getragen haben. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

