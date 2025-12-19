PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kripo sucht Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang ihrer Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach einer Körperverletzung nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Im Rahmen einer Kundgebung am Mittwochabend (17.12.) auf der Ostseite des Luisenplatzes soll ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 18 Uhr einen Mann, der dort mit anderen Versammlungsteilnehmenden diskutierte, unvermittelt von hinten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend konnte er unerkannt fliehen. Er soll lange schwarze Haare gehabt und eine dunkle Jacke getragen haben. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:04

    POL-DA: Darmstadt: Tatverdächtige nach Farbschmierereien festgenommen

    Darmstadt (ots) - Streifen des 1. Polizeireviers nahmen am Donnerstagabend (18.12.) dank eines aufmerksamen Zeugen zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien im Bereich der Mathildenhöhe fest. Gegen 22:45 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei und meldete mehrere Personen, die an einer Mauer am Sabaisplatz Graffiti sprühten. Vor Ort stellten die Beamten mehrere ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:40

    POL-DA: Reinheim: Einbruch in Einkaufsmarkt / Kriminelle hatten es auf Zigaretten abgesehen

    Reinheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (19.12.) auf einen Einkaufsmarkt im Stadtteil Georgenhausen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drangen drei Kriminellen gegen 1.30 Uhr durch die Eingangstür gewaltsam in das Innere des Ladens ein. Im Kassenbereich packten sie zahlreiche Tabakwaren zusammen und flüchteten ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:36

    POL-DA: Groß-Zimmern: Mehrere Anzeigen gegen 20-Jährigen nach Festnahme

    Groß-Zimmern (ots) - Gegen einen 20-Jährigen leitete die Polizei in Dieburg nach seiner vorläufigen Festnahme am späten Donnerstagabend (18.12.) mehrere Verfahren ein. Eine Streife der Polizeistation Dieburg wollte um 23:15 ein Fahrzeug stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete vor der Streife. Mit deutlich überhöhter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren