POL-DADI: Griesheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Südhessen (ots) - Sicher durch die Weihnachtsfeiertage - Präventionstipps der Polizei Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Für viele Menschen sind sie eine Zeit der Besinnlichkeit und des Zusammenkommens. Dennoch kann es auch in dieser Phase zu Situationen kommen, in denen erhöhte Aufmerksamkeit gefragt ist. Die Polizei gibt daher wichtige Präventionstipps, damit ...

mehr