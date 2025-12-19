POL-DADI: Griesheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Griesheim (ots)
Am Freitag (19.12.), kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Pfützenstraße in 64347 Griesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Hierbei touchierte der Unfallverursacher mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 8385-0 entgegen. Berichterstatter: Wente, PK-A
