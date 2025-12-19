PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Freitag (19.12.), kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Pfützenstraße in 64347 Griesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Hierbei touchierte der Unfallverursacher mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 8385-0 entgegen. Berichterstatter: Wente, PK-A

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK Doerks
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

