Damme - 45-Jähriger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Pkw die Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,49 Promille. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - 40-Jährige unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Lohner Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,06 Promille. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 16:20 Uhr befuhr ein 23-jähirger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Neuer Markt, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Straße Wanstrath und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro.

