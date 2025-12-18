PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Bauzaunbanner entwendet

In der Zeit von Montag, den 15.12.2025 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (16:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen Bauzaunbanner von einer Baustelle an der Oyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch, den 17.12.2025, befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne gegen 05:00 Uhr die Straße "Am Bahnhof" in Fahrtrichtung Bahnhof. Im Verlauf kam es zu einer Kollision mit einer 60-jährigen Fußgängerin aus Lohne, infolgedessen sie schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt wurde.

Bakum - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, den 17.12.2025, verschafften sich mindestens drei unbekannte Täter zwischen 19:55 Uhr und 20:15 gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Essener Straße. Im Wohnhaus durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ein Zeuge beobachtete das Tatgeschehen und machte auf sich aufmerksam. Aufgrund dessen flüchteten die Täter mit einem PKW vom Tatort. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - LKW gerät in Berme - Vollsperrung zwecks Bergung

Am Mittwoch, den 17.12.2025, befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die Hufeisenstraße. Im Abbiegevorgang geriet der 60-jährige Fahrzeugführer aus Bad Oeyenhausen in die aufgeweichte Berme und fuhr sich fest. Für die Dauer der Bergung musste die Straße durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

