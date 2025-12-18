Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, den 16.12.2025 (00:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (08:30 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Nieholter Straße auf und entwendeten die darin befindlichen Tabakprodukte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Garrel / Varrelbusch - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 17.12.2025, befuhr eine 79-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg gegen 15:30 Uhr die Molberger Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 72 / Friesoyther Straße. Hier bog sie nach rechts in Fahrtrichtung Cloppenburg ab, übersah jedoch die Vorfahrt eines von links kommenden 41-jährigen PKW-Führers aus Cloppenburg. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 79-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.

Molbergen - Verkehrsunfall - Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen

Am Mittwoch, den 17.12.2025, befuhr eine 33-jährige Oldenburgerin mit einem Transporter die Straße Kaspelhauk in Fahrtrichtung Grönheimer Straße. Hier stieß sie im Abbiegevorgang mit einem 28-jährigen PKW-Führer aus Werlte zusammen, der die Grönheimer Straße in Fahrtrichtung Molbergen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 20000,- EUR geschätzt.

