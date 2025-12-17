Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Vechta - Schulgebäude beschädigt
In der Zeit zwischen Montag, 15. Dezember 2025 11:00 Uhr bis Dienstag, 16. Dezember 2025 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter mittels Stein die Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Driverstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
Vechta - Verkehrsunfall
Am Dienstag, 16. Dezember 2025 gegen 15:20 Uhr befuhr eine 30-jähirge Frau aus Vechta mit ihrem Pkw den Bokerner Damm in Richtung Vechta. Hierbei kam sie in Höhe der Einmündung Vechtaer Marsch nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, in der Folge überschlug sich der Pkw. Es entstand ein Schaden von rund 11.000,00 Euro.
Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht
Am Dienstag, 16. Dezember 2025 gegen 12:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Drentwede mit ihrem Pkw die Huntestraße in Richtung Vechta. Hierbei kam es zur Kollision des Außenspiegels mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
