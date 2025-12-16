Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Am Montag, 17. November 2025 gegen 15:35 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pedelec die Straße Zitadelle in Richtung Friedhof. Ein 9-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Kinderfahrrad den Parkplatz am Gulfhaus. Beim Einfahren in die Fahrstrecke kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, bei welchem beide leicht verletzt wurden. Die Polizei Vechta sucht nun eine Zeugin, welche den Unfall beobachtet hatte und auch mit den Beteiligten vor Ort gesprochen hatte aber leider keine Personalien hinterließ. Sie wird gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta/Bakum - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Dezember 2025 15:30 Uhr bis Montag, 15. Dezember 2025 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Bokerner Damm, Vechta, und entwendeten aus den dort abgestellten Baggern den Diesel. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Im selben Zeitraum wurde aus Baggern, welche auf dem Gelände einer Baustelle in der Straße Hasenberg, Bakum, abgestellt worden waren, ebenfalls eine derzeit unbekannte Menge Diesel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 06:20 Uhr befuhr eine 23-jährige Bakumerin mit ihrem Pkw die Straße Zur Aue, Fahrtrichtung Märschendorf. In einer Linkskurve kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und kam wenig später zum Stehen. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 4.500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 07:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Holtruper Straße in Richtung Holtrup. Ein vorausfahrender 46-jähriger Mann aus Goldenstedt beabsichtigte mit seinem Transporter nach links in die Straße Auf dem Engelken abzubiegen. Dies erkannte der 36-Jährige zu spät und fuhr auf den Transporter des 46-Jährigen auf. In der Folge kollidierte der 36-Jährige zudem mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Touran in schwarz, welcher in der Lindenstraße abgestellt worden war. An dem beschädigten Pkw befand sich roter Lackabrieb. Der verursachende Pkw entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 150,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Roller fängt Feuer

Am Montag, 15. Dezember 2025 gegen 18:25 Uhr geriet während der Fahrt der Roller eines 69-jährigen Mannes aus Vechta. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Bakum - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:40 Uhr bis 17:15 Uhr brachten unbekannte Täter mit einer farbähnlichen Substanz ein sog. Hakenkreuz auf die Pflastersteine auf den Vorplatz einer Schule in der Schulstraße. Es entstand ein Schaden von rund 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

