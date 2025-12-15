Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Getränke aus Garten entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 13. Dezember 2025 18:00 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Widukindstraße und verschafften sich Zugang zur dortigen Terrasse. Sie entwenden mehrere Kisten alkoholische Getränke und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Dezember 2025 06:35 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 18:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Tizianstraße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - 25-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs

Am Sonntag. 14. Dezember 2025 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Damme mit einem E-Scooter die Steinfelder Straße. Der 25-Jährige wurde kontrolliert, da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Zudem stand er unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC, Kokain und Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell