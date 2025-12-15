PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Getränke aus Garten entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 13. Dezember 2025 18:00 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Widukindstraße und verschafften sich Zugang zur dortigen Terrasse. Sie entwenden mehrere Kisten alkoholische Getränke und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Dezember 2025 06:35 Uhr bis Sonntag, 14. Dezember 2025 18:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Tizianstraße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - 25-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs

Am Sonntag. 14. Dezember 2025 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Damme mit einem E-Scooter die Steinfelder Straße. Der 25-Jährige wurde kontrolliert, da für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Zudem stand er unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC, Kokain und Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:47

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:47

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Gelddiebstahl auf Weihnachtsmarkt einer Grundschulw Am 30 November 2025 fand auf dem Gelände einer Grundschule in der Hauptstraße, OT Halen ein vom Förderverein organisierter Weihnachtsmarkt statt. Aus der Kasse für die Einnahmen der Verlosung entwendete in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr eine bislang unbekannte Person Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:36

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Versammlungsrechtliche Aktion vor Zentrallager Am Sonntag, 14. Dezember 2025 versammelten sich im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr in der Spitze 37 Traktoren auf einer Ackerfläche vor dem Zentrallager einer Verbrauchermarktkette am Brookweg, um gegen die produktbezogene Preispolitik zu demonstrieren. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und umliegender Dienststellen begleiteten die versammlungsrechtliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren