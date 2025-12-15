Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Gelddiebstahl auf Weihnachtsmarkt einer Grundschulw

Am 30 November 2025 fand auf dem Gelände einer Grundschule in der Hauptstraße, OT Halen ein vom Förderverein organisierter Weihnachtsmarkt statt. Aus der Kasse für die Einnahmen der Verlosung entwendete in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr eine bislang unbekannte Person Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Pkw beschädigt

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 18:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Daimler C 220 in schwarz. Der Täter beschädigte mittels unbekanntem Gegenstand die Heckscheibe. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cappeln - 43-jähriger betrunken und ohne Führerschein unterwegs Am Sonntag, 14. Dezember 2025 gegen 17:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Tenstedter Straße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Zeugen meldeten den 43-Jährigen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser wies einen Wert von 2,53 Promille aus. Zudem war der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die Ahlhorner Straße / B 213 in Richtung Autobahn. Hierbei übersah er den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Pkw. Ein 25-jähriger Mann aus Cloppenburg bog mit seinem Pkw von der B 213 in Richtung Bomhake ab. Der 53-Jährige fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurden der 53-Jährige und die 21-jährige Mitfahrerin des Cloppenburgers leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die Schadenssumme wurde auf 20.000,00 Euro geschätzt.

