Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich und Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 12.12.25, in der Zeit zwischen 19:30-20:00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in dem Lärchenweg gegen eine Gartenmauer eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471/18600 entgegen.

Löningen- versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Freitag 12.12.2025, 18:00 Uhr bis Samstag 13.12.2025, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Personen in einen Kiosk an der Tabbenstraße in Löningen einzubrechen. Hierbei beschädigten sie eine Tür, sowie eine Fensterscheibe. Zeugen die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen (Telefonnummer 05432-803840) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg-Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, den 13.12.2025, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Lange Straße (Fußgängerzone) in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hierbei verwechselte eine 84.-jährige aus Cloppenburg bei ihrem Krankenfahrstuhl den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und fuhr gegen eine 49.-jährige aus Cloppenburg. Diese wurde anschließend zwischen einem Verkaufsstand und dem Krankenfahrstuhl eingeklemmt. Hierbei erlitt sie Verletzungen und musste ins Krankenhaus Cloppenburg eingeliefert werden.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 03:05 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Sevelter Straße in Cloppenburg. Hier kollidiert dieser in Höhe der Hausnummer 141 mit einem geparkten Transporter. Anschließend entfernte sich dieser fußläufig, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg ( 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell