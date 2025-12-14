Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.12.2025 bis 14.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 05:10 Uhr befuhr ein Transporter die Industriestraße in Bösel in Richtung Thüler Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr alleinbeteiligt frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Der Transporter wurde stark beschädigt am Verkehrsunfallort zurückgelassen. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Saterland - Drogen im Straßenverkehr:

Am Samstag, 13.12.2025, wurde gegen 13:40 Uhr ein 25-jähriger aus Friesoythe auf der B401 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Konsum von Betäubungsmitteln wurde eingeräumt, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht & Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 03:00 Uhr befuhr eine 26-jährige aus Friesoythe mit ihrem PKW die Straße Cavens in Richtung Böseler Straße in Friesoythe. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Stromkasten. Anschließend entfernt sie sich ohne ihren PKW vom Verkehrsunfallort. Während der Sachverhaltsaufnahme kehrte die Friesoytherin zurück. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab hier einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und zwei Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell